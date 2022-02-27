У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак "Мрія", - ЗМІ

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві "Антонов" та підтвердив міський голова міста Буча.

Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого "Мрія" знаходились у аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала. Водночас, п’ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" були вивезені раніше та знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що "Руслани" знаходяться за межами України.

Два співробітника з ДП "Антонов" – чинний та колишній – повідомили Радіо Свобода про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений літак "Мрія", який знаходився на території аеропорту на стоянці.

Джерела журналістів надали як підтвердження фотографію знищеного ангару, в якому перебувала "Мрія".

Згодом цю інформацію у коментарі Радіо Свобода також підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

"Після 5-го авіанальоту розбомбили "Мрію" повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів".

Відповідно до сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, літак АН-225 "Мрія" з бортовим номером UR-82060 5 лютого прилетів з аеропорту Біллунд, що у Данії, до аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі. Після цього борт звідти не вилітав.







Заступник генерального директора ДП "Антонов" Михайло Харченко на прохання журналістів про коментар говорити відмовився. Пізніше, після дзвінків журналістів, на Facebook-сторінці компанії з’явилось повідомлення: "На жаль, наразі відсутня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої".

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При цьому, як встановило Радіо Свобода, іншим літакам "Антонова" вдалося вилетіти до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, АН-124-100 "Руслан" з бортовим номером UR-82007 23 лютого вилетів з аеропорту Гостомель в Пенанг, Малайзія.

Ще один "Руслан" з бортовим номером UR-82008 вилетів з аеропорту Гостомеля 13 лютого і того ж дня приземлився в аеропорту столиці Киргизстану Бішкек.

27 лютого у твіттері ДП "Антонов" з’явилось світлина із повідомленням, адресованим російській армії – від екіпажу літаку "Руслан", який знаходиться в одному з аеропортів Європи.

АН-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

"Мрія" також брала участь у параді до Дня незалежності України.