Противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб взяти його та заявити про якусь там перемогу, - Арестович дає брифінг щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича. Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.