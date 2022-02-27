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Противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб взяти його та заявити про якусь там перемогу, - Арестович дає брифінг щодо російського вторгнення. ВIДЕО

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Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича. Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах. Їх могли ставити для створення шпигуноманії, – Арестович

Топ коментарі

  • Шимус
    красивое падает рузгое ил 76 с десантниками
  • Перехватчик
    Новым мемом становится фраза большинства комментаторов видео : "Русские ******** !"
  • галина галка
    Знайомий з Білорусі сказав, що до Гомеля прибули ракети до "Сонцепьока", тому розслаблятись не верто, у путлєра агонія!!!! Старий маразматик здатний на все!!!!
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