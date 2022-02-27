Противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб взяти його та заявити про якусь там перемогу, - Арестович дає брифінг щодо російського вторгнення. ВIДЕО
56 954137
Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича. Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.