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США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності: "Ми повинні зупиняти його дії найсильнішим чином"

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США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності: "Ми повинні зупиняти його дії найсильнішим чином"
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що наказ президента держави-агресора Володимира Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією.

"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

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Топ коментарі

  • Sergiy Prokoshyn
    Спробуйте найглибшим занепокоєнням.
  • Мобильный крематорий
    Ничто не объединяет народы так, как хорошая охота на кацапскую свинью.
  • burunduk
    це як? його тре фізично знищити
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