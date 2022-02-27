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Арестович про ймовірність вторгнення білоруських військ: Їхні збройні сили - 45 тис. Лише 17 тис. здатні виконувати завдання. Крапля в морі

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Арестович про ймовірність вторгнення білоруських військ: Їхні збройні сили - 45 тис. Лише 17 тис. здатні виконувати завдання. Крапля в морі
За певними даними, солдат білоруської армії зараз піднімають по тривозі. Ймовірність їхньої участі у вторгненні до України існує.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"За певними даними, солдат білоруської армії зараз піднімають по тривозі. Але щоб ви розуміли, тактичний розклад такий: всі білоруські збройні сили - це 45 тис. Лише 17 тис. з них здатні виконувати якісь завдання. Це крапля в морі. Навіть якщо вони сюди прийдуть, але я думаю, що білоруська армія не стане виконувати злочинних наказів", - зазначив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь особовим складом готується до вторгнення в Україну, - ЗМІ

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
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  • Alex Dev d4763325
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  • Rouhh Elohim
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