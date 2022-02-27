16 дітей загинули в Україні за чотири дні війни, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив про загибель 16 дітей в Україні внаслідок дій російських окупаційних військ, починаючи з 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Четверта доба... цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу "Рада" в неділю.

"Це результати того, що коїть російська армія, яку не можна назвати армією, оскільки по медиках, по дітях, про школах, по дитячих садках стріляє не армія - стріляють терористи. І я ще раз заявляю: це не армія - це терористи", - додав міністр.

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