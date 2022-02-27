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Якщо Медведчук втік, його оголосять у розшук, - Венедіктова

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Якщо Медведчук втік, його оголосять у розшук, - Венедіктова
Народного депутата Віктора Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві. Сьогодні він порушив умови домашнього арешту, але захист стверджує, що він залишається в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі "Україна 24".

"Інформацію, де Медведчук ми перевіряємо. Ми на зв'язку з його адвокатами, адвокати кажуть, що нададуть свідоцтво, що він на місці. У нас поки такої впевненості немає. Якщо ми не переконаємося, що він знаходиться вдома, будемо оголошувати його в розшук. Як тільки оголосимо в розшук і знайдемо - знову підемо до суду і будемо просити утримання під вартою", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Nature of Ukraine
    Він російський окупант. Хто йоно впіймає... Не ловіть. Вбийте сцуку.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Це одна сторона медалі. Друга, -уже зараз на шконку відправити суддю, що зняв чи зняла з цього пітора електронний браслет.
  • Yaroslav a8b7bea3
    *** вона його знайде, мавпа государєва
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