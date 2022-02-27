На відновлення "Мрії" знадобиться більше $3 млрд та понад 5 років. Витрати повинна покрити держава-агресор РФ, - "Укроборонпром"

Російські військові знищили флагман української авіації - Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну "Укроборонпром" у неділю.

Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де стояв літак.

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", - йдеться у повідомленні.

"Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені.

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Але вони обов’язково будуть відновлені. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень.

Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!", — заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Зазначається, що на момент вторгнення АН-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель, тому не встигла вилетіти з України.