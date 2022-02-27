Ляшко звернувся до керівництва ВООЗ: Закликаю перенести свої регіональні представництва з Москви
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Шановний докторе Гебреєсусе! Шановний докторе Клюге!
Звертаюсь до вас не лише, як лікар до лікаря, а як міністр охорони здоров'я країни, на території якої Росія розгорнула терористичні дії проти мирного населення та медиків. З особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права. Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення! У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків - порятунку людських життів.
Замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень ми вимушені шукати бронежилети та каски для медиків", - йдеться в повідомленні.
Ляшко зазначив, що сьогодні медики ціною власного життя боронять Україну.
"Екстрена медична допомога виїжджає на кожен виклик, але, на жаль, не всі доїжджають та повертаються. Розстріл медиків - це злочин проти людства і за кожен факт, який ми ретельно документуємо відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання. Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства - Російською Федерацією.
Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині.
Наш ранок настав у незалежній Україні і так буде завжди! Не витримує метал, але ми, українці витримаємо, бо ми на своїй землі! І правда на нашому боці, як і перемога! Слава Україні!" - підсумував він.