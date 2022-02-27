Ляшко звернувся до керівництва ВООЗ: Закликаю перенести свої регіональні представництва з Москви

Глава МОЗ Віктор Ляшко звернувся до керівництва ВООЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Шановний докторе Гебреєсусе! Шановний докторе Клюге!

Звертаюсь до вас не лише, як лікар до лікаря, а як міністр охорони здоров'я країни, на території якої Росія розгорнула терористичні дії проти мирного населення та медиків. З особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права. Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення! У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків - порятунку людських життів.

Замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень ми вимушені шукати бронежилети та каски для медиків", - йдеться в повідомленні.

Ляшко зазначив, що сьогодні медики ціною власного життя боронять Україну.

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"Екстрена медична допомога виїжджає на кожен виклик, але, на жаль, не всі доїжджають та повертаються. Розстріл медиків - це злочин проти людства і за кожен факт, який ми ретельно документуємо відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання. Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства - Російською Федерацією.

Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині.

Наш ранок настав у незалежній Україні і так буде завжди! Не витримує метал, але ми, українці витримаємо, бо ми на своїй землі! І правда на нашому боці, як і перемога! Слава Україні!" - підсумував він.

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