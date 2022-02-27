Будемо раді, якщо результатом перемовин буде мир і кінець війни. Але ми не капітулюємо, не віддамо нашої території, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українська делегація відправилась на кордон з Білоруссю на переговори з Росією.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська делегація відправилась, щоб послухати, що скаже Росія, і висловити, що думає українська сторона про злочинні дії Росії.

"Немає нічого поганого у переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир і кінець війни. Але, і я знову на цьому наголошую, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території. Не в тому мета нашої боротьби".

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