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Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі "ескалації ситуації", - Дуров

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Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі "ескалації ситуації", - Дуров
Засновник сервісу Telegram Павло Дуров заявив, що в разі "ескалації ситуації" в Україні та Росії можуть обмежити роботу Telegram-каналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Можливі обмеження в роботі сервісу Дуров пояснив тим, що Telegram-канали все частіще стають джерелом неперевіреної інформації.

"Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - написав він.

Поки ж Дуров закликав користувачів з України та Росії "із сумнівом ставитися до будь-яких даних", що розповсюджуються зараз через сервіс.

Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі ескалації ситуації, - Дуров 01

Топ коментарі

  • NonCFist
    Мразь, давно ясно. Путлеровец.
  • mrSmith
    Це Україна розпалює конфлікт?!
    Сволота!
    Засунь свій телеграм у сраку, я його видалю до дідька й користуватися не буду.
  • Мобильный крематорий
    А што такое?! ФСБ не успевает писать "ВЫ ВСЁ ВРЕТИ!!!" под каждым фотовидео с дохлой кацапней?
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