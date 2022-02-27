"Іскандерами" вдарили по аеропорту Житомира з Білорусі, - Геращенко (оновлено). ВIДЕО

З території Білорусі в бік України в неділю було запущено ракети "Іскандер". Вони поцілили в аеропорт Житомира.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск Іскандерів Україною з району Мозиря. Запуск у районі 17 00", - написав Геращенко у телеграмі.

Він також виклав відео, на якому видно запущену ракету. За словами Геращенка, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.

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Пізніше Геращенко додав, що ракети влучили в аеропорт Житомира.

"Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира. Знаєте що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям, засмажувати не лише російських, а й білоруських окупантів найближчими днями!" - написав він.