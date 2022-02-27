В Росії заблокували сайт про загиблих і полонених в Україні військових РФ

В Росії заблокували інтернет-ресурс про загиблих і полонених в Україні російських військових.

Про це повідомив журналіст Олександр Михельсон, передає Цензор.НЕТ.

"Принаймні на цю годину знаменитий ресурс 200rf.com із даними загиблих і полонених "освободітєлєй" вже глухо заблоковано на території Росії. Нагадую, що, згідно з указом Путіна ще від 28 травня 2015 року, така інформація в РФ прирівняна до держтаємниці. З чим і вітаємо російських матерів", - розповів він.

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