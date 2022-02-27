Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. ФОТО
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Самопроголошений лідер Білорусі пообіцяв не застосовувати порти України військову силу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний канал Президента України, Зеленський заявив:
"Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому".