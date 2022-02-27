Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові становлять мінімум 810 млрд грн, готуємо позов до ООН, - Мінекології

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, завданих довкіллю через обстріл нафтобази у Василькові Київської області.

Про це у Facebook повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають. ВІСІМСОТ ДЕСЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна інспекція України. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами", - йдеться в повідомленні.

"Наразі екологічна ситуація контрольована, вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує. А окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави!" - наголосив Стрілець.

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