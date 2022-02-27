Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові становлять мінімум 810 млрд грн, готуємо позов до ООН, - Мінекології
Про це у Facebook повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають. ВІСІМСОТ ДЕСЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна інспекція України. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами", - йдеться в повідомленні.
"Наразі екологічна ситуація контрольована, вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує. А окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави!" - наголосив Стрілець.