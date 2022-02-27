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Перемовини з РФ почнуться за декілька годин: делегація змінила маршрут, - "слуга народу" Веніславський

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Перемовини з РФ почнуться за декілька годин: делегація змінила маршрут, - "слуга народу" Веніславський
Представник президента у Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Про це Веніславський розповів в ефірі каналу Рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У зв’язку з безпековою ситуацією маршрут (до кордону з Білоруссю. – Ред.) змінено, тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом декількох годин. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашій делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не складає загрозу для їхнього життя та не було відоме їхнє місцеперебування", - розповів Веніславський.

Він не зміг назвати склад делегації, аби убезпечити їх.

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Веніславський вважає, що до кінця дня вже буде повна інформація про стартові позиції та результати перемовин.

Також він додав, що білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.

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Топ коментарі

  • Татьяна Волга
    Какая то ху..

    Напрягает.
  • Запорізький козак
    ⚡️Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ, - глава Еврокомиссии
  • Олександр Акімов
    какие нафиг переговоры ?!?!?!?!? в Житомир с бульбашии прилетело 2 искандера ..... а то что говорило не будет ракет..... он такое же брекло как и его хозяин
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