Перемовини з РФ почнуться за декілька годин: делегація змінила маршрут, - "слуга народу" Веніславський
35 875113
Представник президента у Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.
Про це Веніславський розповів в ефірі каналу Рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У зв’язку з безпековою ситуацією маршрут (до кордону з Білоруссю. – Ред.) змінено, тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом декількох годин. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашій делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не складає загрозу для їхнього життя та не було відоме їхнє місцеперебування", - розповів Веніславський.
Він не зміг назвати склад делегації, аби убезпечити їх.
Веніславський вважає, що до кінця дня вже буде повна інформація про стартові позиції та результати перемовин.
Також він додав, що білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.