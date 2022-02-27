У Бердянськ заїхала військова техніка окупантів, в місті стрілянина, - мерія

На Запоріжжі у Бердянськ з боку села Азовське заїхала колона військової техніки агресора. У багатьох районах міста чути постріли.

Про це повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі міста з боку Азовського заїхала група військової техніки та проїхала вздовж усього Мелітопольського шосе, спускалася вниз, маневрувала близько 30 хвилин вулицями міста та виїхала на виїзд з боку Азовського. У нас є інформація, що озброєні люди з автоматами йдуть Пролетарським проспектом невеликими групами, бойова техніка заїхала в приватний сектор у нагірній частині на вулицю Дубініна", - сказав він.

Чиновник також зазначив, що має факти того, що на котельню, яка живить військове містечко теплопостачанням, зайшли озброєні люди і попросили обслуговуючий персонал звільнити приміщення.

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За інформацією Бердянської райдержадміністрації, у багатьох мікрорайонах стріляють. У місті помічені російські ракетні комплекси "Бук".