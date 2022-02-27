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У Бердянськ заїхала військова техніка окупантів, в місті стрілянина, - мерія

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У Бердянськ заїхала військова техніка окупантів, в місті стрілянина, - мерія
На Запоріжжі у Бердянськ з боку села Азовське заїхала колона військової техніки агресора. У багатьох районах міста чути постріли.

Про це повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі міста з боку Азовського заїхала група військової техніки та проїхала вздовж усього Мелітопольського шосе, спускалася вниз, маневрувала близько 30 хвилин вулицями міста та виїхала на виїзд з боку Азовського. У нас є інформація, що озброєні люди з автоматами йдуть Пролетарським проспектом невеликими групами, бойова техніка заїхала в приватний сектор у нагірній частині на вулицю Дубініна", - сказав він.

Чиновник також зазначив, що має факти того, що на котельню, яка живить військове містечко теплопостачанням, зайшли озброєні люди і попросили обслуговуючий персонал звільнити приміщення.

Також читайте: Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло

За інформацією Бердянської райдержадміністрації, у багатьох мікрорайонах стріляють. У місті помічені російські ракетні комплекси "Бук".

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    многое зависит от теробороны . Если мужики там остались.
  • Саша Пончик
    Наши воины выбьют эту ватную мразь.
  • Запорізький козак
    У нас нет терробороны, военкомат с утра вывезли из города, также все воинские части. Всем желающим записаться предлагали ехать в Марик...
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