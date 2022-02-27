70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського, - опитування "Рейтинга"

Україна зможе відбити напад російських окупантів - переконані 70% опитаних у ході дослідження. Не впевнені в цьому лише 16% респондентів.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рівень віри у власні збройні сили за останній тиждень суттєво виріс, зазначається у результатах дослідження.

Найвищий рівень впевненості у Збройних силах України – на заході та в центрі країни (75-78%), трохи нижче на півдні та сході (64-66%).

91% українців підтримують дії президента України Володимира Зеленського, не підтримують 6%, важко відповісти 3%.

При цьому з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі. У всіх регіонах країни спостерігається дуже високий рівень підтримки Зеленського: на заході та в центрі країни понад 90%, на сході та півдні – понад 80%.

Опитування проводилося у всіх підконтрольних уряду регіонах країни серед 2000 респондентів віком від 18 років методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2,2%.