Міноборони РФ вперше визнало втрати серед російських військових у війні з Україною

Міноборони Росії вперше з початку нападу на Україну повідомило, що серед російських військових є загиблі та поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На жаль, є загиблі та поранені наші товариші", - заявив на брифінгу офіційний представник міністерства Ігор Конашенков.

Також відомство визнало, що деяких військовослужбовців РФ було захоплено в полон. Як заявляє Міноборони РФ, до полонених росіян українські "нацисти" застосовують тортури та катування.

"Але ми знаємо, як ставляться українські нацисти до небагатьох захоплених російських військовослужбовців. І бачимо, що катування та тортури ті самі, що були у німецьких нацистів та їхніх посіпак-поліцаїв у Велику Вітчизняну", - сказав Конашенков.

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Також предстаник Міноборони РФ заявив, що нібито "втрат убитими та пораненими у ЗС Росії значно менше, ніж у ЗСУ та "націоналістів".