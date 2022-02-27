Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, накопиченої для нападу, - CNN
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Росія використала вже більшість бойової потужності, яку накопичила для вторгнення в Україну.
Про це пише 24 канал, передає Цензор.НЕТ.
Там посилаються на заяву високопоставленого представника міністерства оборони США в коментарі CNN.
За оцінками американського відомства, від початку нападу на Україну держава-агресорка запустила вже "понад 320 ракет". Більшість з них, стверджують там, це "балістичні ракети малої дальності".
"Це, як і раніше, означає, що він все ще має третину за межами України, що важливо", - підкреслив посадовець.