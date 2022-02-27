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Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, ​накопиченої для нападу, - CNN

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Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, ​накопиченої для нападу, - CNN
Росія використала вже більшість бойової потужності, яку накопичила для вторгнення в Україну.

Про це пише 24 канал, передає Цензор.НЕТ.

Там посилаються на заяву високопоставленого представника міністерства оборони США в коментарі CNN.

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За оцінками американського відомства, від початку нападу на Україну держава-агресорка запустила вже "понад 320 ракет". Більшість з них, стверджують там, це "балістичні ракети малої дальності".

"Це, як і раніше, означає, що він все ще має третину за межами України, що важливо", - підкреслив посадовець.

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Топ коментарі

  • Yuroktl
    Здохни, ****.
  • Vika Lysenko
    ПЕДОФИЛ МРАЗНЫЙ , БУДЬ ПРОКЛЯТ ВЕСЬ ТВОЙ РОД ! СДОХНИ ПАДАЛЬ !!! Горите в пекли МОСКАЛИ ! Слава Украине !!!
  • belge
    Да, ****, это тебе не в мультиках понты колотить. Про оружие, которому нет аналогов.
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