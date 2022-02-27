ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка, - фон дер Ляєн
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми націлюватимемося на іншого агресора в цій війні - на режим Лукашенка. В цій жорстокій атаці на Україну замішаний режим Лукашенка. Ось і вдаримо по режиму Лукашенка новим пакетом санкцій", - заявила вона в неділю у Брюсселі.
Президент Єврокомісії поінформувала, що ЄС має намір ввести обмежувальні заходи щодо найважливіших їх секторів.
"Це зупинить їхній експорт продуктів від мінерального палива до тютюну, деревини, цементу, заліза і сталі. Ми також поширимо на Білорусь упроваджені нами експортні обмеження на товари подвійного призначення для Росії. Це також дасть змогу уникнути будь-яких ризиків обходу наших заходів проти Росії", - деталізувала вона.
Крім того, ЄС застосує санкції стосовно білорусів, які "допомагають Росії у воєнних діях".