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Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії, - Федоров

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Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії, - Федоров
Майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items Dmarket заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були відправлені на підтримку української армії, а це $4,5 млн. Справжні союзники!" - написав він у Телеграм-каналі.

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Топ коментарі

  • pompiere
    Стільки наробили. Україні, всьому Світові, самі собі.

    А треба було лише виперти носаками з крісла президента плєшиву моль після закінчення термину.
    Невже то було так важно?
  • ятутсовсемрядом
    о це діло
  • Тетяна Тать
    УПС
    "НЕ ЧЕКАЛИ", КАРТИНА ІЛЛІ РЄПІНА, АГА?
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