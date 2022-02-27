ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї Україні і вперше надасть летальну зброю третій країні, - Боррель

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це буде першим таким випадком для ЄС.

Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", - сказала вона.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.

"Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами", - деталізував Боррель.