ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї Україні і вперше надасть летальну зброю третій країні, - Боррель
Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", - сказала вона.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.
"Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами", - деталізував Боррель.