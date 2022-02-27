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ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму": розглядаємо додатковий список, - Боррель

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ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму": розглядаємо додатковий список, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС розгляне додатковий список осіб, до яких будуть застосовані обмежувальні заходи.

Про це він повідомив у неділю у Брюсселі перед початком позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглянемо додатковий список осіб - олігархів, до яких ЄС застосовує санкції. Ми націлені на еліту путінського режиму, яка отримує фінансові зиски від системи", - уточнив Боррель.

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
  • olele
    Интересная история пришла из Испании.
    Украинец, матрос на яхте российского коррупционера, одного из директоров компании по производству оружия - "Ростех", затопил роскошную яхту ценой в 7 миллионов евро.

    На такой поступок он пошел, когда увидел вчера (26.02.2022) попадание российской ракеты в жилой дом на в Киеве Лобановском, 6П.

    Об этом пишет испанское издание ultimahora.es. Перевод статьи в своем телеграмм-канале приводит журналист и общественный деятель Константин Андриюк.

    "Война между Украиной и Россией пересекает границы и вызвала серьезный инцидент на Майорке. В субботу, в 12:35, агенты гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, Кальвио.

    Задержанный работал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимающий должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном эти самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, продающей оружие во всем мире. В настоящее время две компании создают холдинг "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованных украинских моряков.

    Задержанный указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают.

    Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему стало плохо.

    "Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено", - говорится в его заявлении перед судом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился.

    По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, нанеся лишь материальный ущерб, а не личный.

    На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек.

    Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.

    Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано.

    Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Собственник этого корабля - преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

    В это воскресенье арестованный предстал перед судом и был освобожден с предъявленными обвинениями.
  • Lopik Kocur
    и еще наваляйте тех же санкций *********-сябрам. Увижу где-нибудь - буду убивать без обьяснений. Гнилой подленький народец, еще хуже кацапов
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