Окупанти розстрілюють легкові автомобілі на Сумщині, загинули двоє мирних мешканців, - прокуратура. ФОТО
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В Сумській області російськи окупанти вбили двох мирних жителів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.
"25 лютого 2022 року в м. Тростянець близько 10 години ранку військові РФ обстріляли легковик, у якому їхав місцевий житель. 60-річний чоловік загинув.
О 17 годині окупанти вистрелили в автівку, в якій повертався додому 35-річний чоловік. Він отримав смертельні поранення", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі двох цивільних осіб на Сумщині. Дії окупантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.