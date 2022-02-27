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Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці

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Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці
На екстреній нараді Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні було ухвалено рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці.

Про це повідомив міністр оборони Антті Кайкконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Держрада  Фінляндії також вирішила відправити в Україну 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги.

Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.

Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.

Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина.

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Державна зрада у вiйськовий час.
  • Dimit Lem
    Розстріляти без трибуналу суку
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    🇮🇱🇺🇦 В помощь Украине отправились медики из Израиля.👍
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