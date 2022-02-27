Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці

На екстреній нараді Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні було ухвалено рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці.

Про це повідомив міністр оборони Антті Кайкконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Держрада Фінляндії також вирішила відправити в Україну 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги.

Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.

Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.

Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина.