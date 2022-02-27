Укрзалізниця на станції Чоп створила хаб для українців, які прямують в ЄС

Для охочих перетнути кордон України з країнами ЄС на станції Чоп створили транспортний хаб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Укрзалізниці.

"Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда - 6 вагонів).

ВАЖЛИВО: на зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється при наявності квитка та одного з документів: закордонний паспорт; біометричний паспорт; паспорт громадянина України", - йдеться у повідомленні.

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28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії з гуманітарним вантажем. Зворотно поїзд безкоштовно повезе пасажирів.

Укрзалізниця просить пасажирів прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.

Також УЗ закликала пасажирів, які прямують до ЄС, не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі, де вони зможуть зручно перетнути кордон з ЄС.

Пріоритет при посадці надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.

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