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За дві доби мобілізували майже 100 тисяч українців, - Залужний

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За дві доби мобілізували майже 100 тисяч українців, - Залужний
Майже 100 тисяч громадян в Україні мобілізували до війська за дві доби.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - резервісти Сил ТРО (територіальної оборони - ред.) ЗСУ", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого, у день вторгнення армії РФ на територію України, президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань доручено здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

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Топ коментарі

  • буков
    Нах ті болота, Крим назад .
  • Запорізький козак
    ФАЙНО !
    ⚡️ЕС поставит Украине боевые самолеты, заявил Боррель.
  • Мобильный крематорий
    Нет не напугал. Разбудил. Точнее разбудила непокорная Украина. Запад увидел, что есть огромная сила в центре ЕС, готовя за свою землю рвать хоть инопланетян. Если бы не ваша сила, стойкость, смелость и воля, то дальше обеспокоиностей дело бы не шло. Запад искренне помогает Украине, просто афганцы сильно подорвали веру цивилизованного мира в людей. Украина эту веру вернула.
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