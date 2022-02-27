ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) засудила Росію за вторгнення в Україну та ввела низку санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Так, на території Росії не проводитимуться міжнародні турніри. Домашні матчі проходитимуть на нейтральних полях та без глядачів.

Асоціація, що представляє Росію, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".

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У матчах за участю російських команд не використовуватиметься прапор чи гімн Росії.