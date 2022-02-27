Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для кораблів РФ

Туреччина нарешті визнала військове вторгнення Росії в Україну війною та закрила прохід у Чорне море для російських кораблів.

Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Апостроф".

Туреччина заявила, що буде виконувати частини міжнародного пакту Монтре, що обмежують транзит російських військових кораблів із Середземного в Чорне море. Це важливо, адже з Чорного моря путінські терористи почали вторгнення на південне узбережжя України.

"Це вже не просто пара авіаударів, ситуація в Україні - офіційно війна... Ми будемо виконувати Конвенцію Монтре", - визнав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

До цього моменту Туреччина хоч і називала атаку Росії неприйнятною, але не визнавала її війною. Наразі ж Анкара має всі можливості для введення в дію статті Конвенції Монтре 1936 року, котрі дозволять їй обмежувати морський транзит через протоки Дарданелли та Босфор під час війни або в разі загрози.

Однак, Туреччина не зможе заборонити доступ усіх окупантських військових кораблів до Чорного моря, адже деякі положення пакту звільняють від блокування тих, хто повертається на свою зареєстровану базу.

"Не повинно бути жодних зловживань цим звільненням. Судна, які заявляють про повернення на свої бази і проходження через протоки, не повинні брати участь у війні", - наголосив Чавушоглу.