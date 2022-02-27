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В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція. ФОТО

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В Маріуполі 27 лютого правоохоронці затримали російського снайпера

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція 01

Стрілка встановили та затримали військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські. Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на ураження.

28-річний затриманий є громадянином РФ.

Чоловік зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб. В разі відмови, погрожували ув'язненням.

Затриманому інкримінують ч.3 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Удивительно, что он не сказал что заблудился на охоте в сибирской тайге и вышел аж в Мариуполе.
  • kseniya lyesovalova
    В Испании украинский моряк подтопил роскошную яхту гендиректора «Рособоронэкспорта»

    https://charter97.org/ru/news/2022/2/27/456699/
  • Николай 75107634
    не правильно новости пишите нужно писать выловили с речки снайпера самоубийцу !!!
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