В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція. ФОТО

В Маріуполі 27 лютого правоохоронці затримали російського снайпера

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Стрілка встановили та затримали військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські. Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на ураження.

28-річний затриманий є громадянином РФ.

Чоловік зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб. В разі відмови, погрожували ув'язненням.

Затриманому інкримінують ч.3 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України.