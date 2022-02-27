ЗСУ закликали населення до організованого спротиву і дали кілька порад

Збройні Сили України закликали цивільне населення до організованого спротиву і дали конкретні поради як завадити окупантам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

"На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення:

1. Виставляйте дозори аби бачити рух колон.

2. Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

3. Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

5. Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

6. Вздовж руху колони розміщуте плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.

8. Ми переможемо", - йдеться у повідомленні.

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