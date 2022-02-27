Зустріч делегацій України та РФ відбудеться під ранок, - ЗМІ
Про це повідомляє у телеграмі "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч української делегації з російською відбудеться ближче до ранку.
У складні нашої делегації перебуває голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.
Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, делегація країни-агресора прибула до Гомеля (Білорусь) для "переговорів". Представники України їхати до Гомеля відмовилися, бо Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю. Зеленський заявив, що Україні підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять в наш бік ракети. Зрештою домовилися про те, що делегації зустрінуться на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип’ять. Перемовини мали розпочатися близько 17, потім їх відклали, бо наша делегація змінила маршрут.