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За добу штурмова авіація ЗСУ нанесла удари по 6 колонах військової техніки окупантів

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За добу штурмова авіація ЗСУ нанесла удари по 6 колонах військової техніки окупантів
За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація ЗСУ нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС України.

"Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.

Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.

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У черговий раз блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Bayraktar TB2", який завдав удару по колоні ЗРК "Бук-М1" коригованою авіаційною бомбою", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. 

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Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
  • Roman Rjevskiy
    Сла́ва Украї́ні В Харьков зашел долгожданный конвой. NLAW, SMAW-D, Javelin, Stinger и много других приправ для жареных "асвабадителей"

    Сегодня 21.20
  • olele
    прівєт баранам із Барановічєй

    ЕС может принять решение об отключении беларусских банков от SWIFT уже завтра. https://t.me/charter97_org/63913
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