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На мера Куп’янська, який здав місто окупантам, завели справу про держзраду

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На мера Куп’янська, який здав місто окупантам, завели справу про держзраду
Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

Про це повідомили в прокуратурі Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Тепер його притягнуть до відповідальності за за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, за фактом державної зради КК України).

Топ коментарі

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