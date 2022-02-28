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Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості, ми цього ніколи не пробачимо, - Залужний

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навів приклади порушення російськими окупантами методів ведення бойових дій, що визнані міжнародним гуманітарним правом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості.

В бойових цілих були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар нанесено по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам.

В пекло війни посилає строковиків. Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний

Впритул розстрілює автомобіль з родиною. Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей", - повідомив Залужний.

"Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!", - підкреслив він.

Топ коментарі

  • PeruBinner Peru
    Поки мокші тренуються правильно вимовляти слово «паляниця» - ми міняємо пароль на «нісенітниця»)))
  • Sophia-Maria Duglass
    Враг хочет победить любой ценой - и здесь вопросы морали отсутствуют
    победителя не судят
    ПОТОМУ НЕ ЖДИТЕ ОТ НИХ РАСШАРКИВАНИЙ - молотите кацапов на компост , а у пленных рубите правую руку
  • Jimmy Hill
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