Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО

БТР армії РФ заїхав на станцію "Суми товарна" запитати дорогу. Йому вказали дорогу в глухий кут.

Про це розповів у фейсбуці член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

Героїчний вчинок здійснили начальник станції "Баси" Руслан Арістархова та начальник станції "Суми товарна" Артем Кисельов.

"Вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми товарна". І побачили, як на "Суми товарна" заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у глухий кут за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону", - написав Лещенко.

Двох окупантів вдалося затримати, ще двоє втекли, їх розшукують.

"Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників", - підсумував Лещенко.