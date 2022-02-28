Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну відбудеться 28 лютого

Члени Радбезу Організації Об’єднаних Націй підтримали резолюцію про скликання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї щодо війни в Україні.

Резолюцію підтримали 11 країн, три країни утрималися (Китай, ОАЕ та Індія), проти проголосувала лише Росія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Для схвалення такої резолюції необхідно дев'ять голосів із 15-ти, уточнює Суспільне. Крім того, до такої процедури не застосовується право вето. З 1950 року було скликано всього 10 надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

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"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю", - сказала вона.

Постпред США також заявила, що російські ракети продовжують "падати як дощ на Київ та по всій Україні, танки їздять містами".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

Засідання Генасамблеї має розпочати роботу в понеділок, 28 лютого, о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом), повідомляє Укрінформ.

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Нагадаємо, з ініціативою проведення спеціальної сесії Генасамблеї ООН виступила напередодні Україна.