"Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст", - ОДА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської облдержадміністрації.
"Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст‼️
Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати "евакуацію" жителів Херсона.
Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка.
Тому просимо не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити.
Поділіться цією публікацією. Це мають розуміти і знати всі.
Нагадуємо, що евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.