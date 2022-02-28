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КБ "Луч" передало українській армії ПТРК "Скіф" та "Корсар", виготовлені на експорт

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КБ "Луч" передало українській армії ПТРК "Скіф" та "Корсар", виготовлені на експорт
Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українській армії всі ПТРК, підготовлені на експорт.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ПТРК "Скіф" може працювати по цілях на відстані до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.

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За словами розробників, підбиття декількох одиниць ворожої техніки засвідчило, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
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  • Robin Nielsen
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  • Robin Nielsen
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