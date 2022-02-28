КБ "Луч" передало українській армії ПТРК "Скіф" та "Корсар", виготовлені на експорт
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Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українській армії всі ПТРК, підготовлені на експорт.
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.
"Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, ПТРК "Скіф" може працювати по цілях на відстані до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.
За словами розробників, підбиття декількох одиниць ворожої техніки засвідчило, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.