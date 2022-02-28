Новини

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

42 08342
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

На Поліссі в напрямку КИЇВ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі ДЕМИДІВ. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Под Макарово ВСУ только что накрыли колону градов и танков
  • Инь Янь f32f1b38
    Хлопці треба усюди починати ганьбити білорусів, вони сцикуни які допускають війну на нашу землю, якщо б не білорусію фашисти ніколи навіть близько не підійшли до Київа, вони сцикливо чекають коли ми переможимо фашистів і подаруємо ім свободу, замість того щоб зкинути свого ************* та припинити наступ зі своєї теріторії, нам усім співали гарні казочки про непереможних білоруських партизан, але на справі ми бачимо обісцяних дівчаток які нінащо неспроможні
    П.С. не треба мені казати, що не всі вони такі - я не буду не перед ким вибачатись, я кажу як є - білоруси нам не браття, через них іскандери ******* по наших містах, там заправляють ворожу техніку і підтримают наступ *****
    Слава ВСУ! Слава Укоаїнї!
  • ladyar
    Шановні українці!
    Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

    Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
    Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
    Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

    Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

    "Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

    "Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

    ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини