ДРГ обстріляла жителів села на Харківщині: поранено чотирьох людей

У Харківській області диверсійно-розвідувальна група обстріляла мирне населення в селі Попівка Красноградського району, поранено чотирьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що 27 лютого до чергової частини Красноградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що о 14:42 до приймального відділення Красноградської центральної районної лікарні були доправлені 37-річний, 49-річний і 62-річний чоловіки та 31-річна жінка.

Потерпілі дістали вогнепальні поранення в різні частини тіла.

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Встановлено, що двоє поранених чоловіків є бійцями територіальної оборони.

Відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).