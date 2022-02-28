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У "Дії" з'явилася можливість переказу коштів для української армії, - Мінцифри

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У "Дії" з'явилася можливість переказу коштів для української армії, - Мінцифри
У застосунку "Дія" з'явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Переказати гроші для української армії тепер можна в "Дії". Зробіть це в застосунку за кілька кліків. Усі донати підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", - ідеться у повідомленні.

Щоб переказати гроші, потрібно зайти в застосунок "Дія", натиснути спочатку "Документи", далі - "Допомогти армії". Потім - вказати суму переказу й натиснути "Сплатити". Далі необхідно ввести реквізити картки й підтвердити оплату.

Читайте: З'явилась можливість допомогти співробітникам Служби порятунку, перерахувавши кошти на їхні рахунки, - ДСНС

Послуга доступна для користувачів IOS та Android.

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Топ коментарі

  • Да-это-я
    дякую, вже переказав
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Також та кнопка є в Альфа-банк.
  • Cinichny Bandera
    Straus poshel

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