Окупанти випустили по Черкаській області чотири снаряди, - голова ОДА
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Увечері 27 лютого російські війська випустили по Черкаській області чотири снаряди.
Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо чотири влучення в області - три в Черкасах і одне в Чорнобаївщині. Травмованих немає. Ситуація контрольована", - написав Скічко у телеграм-каналі.
Він також додав, що в облцентрі розширюється мережа укриттів, чому сприяє місцевий бізнес. Водночас Скічко відзначив допомогу волонтерів.
"Продуктів і одягу зараз достатньо", - додав голова ОДА.