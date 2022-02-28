Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія
Відповідний пост він розмістив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - написав Арахамія.
Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, делегація країни-агресора прибула до Гомеля (Білорусь) для "переговорів". Представники України їхати до Гомеля відмовилися, бо Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю. Зеленський заявив, що Україні підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять в наш бік ракети. Зрештою домовилися про те, що делегації зустрінуться на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип’ять. Перемовини мали розпочатися близько 17, потім їх відклали, бо наша делегація змінила маршрут. Очікується, що вони відбудуться ближче до ранку 28 лютого.