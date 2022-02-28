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Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія

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Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія
Учасник перемовин з державою-агресором Давід Архамія розповів про плани української делегації.

Відповідний пост він розмістив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - написав Арахамія.

Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія 01

Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, делегація країни-агресора прибула до Гомеля (Білорусь) для "переговорів". Представники України їхати до Гомеля відмовилися, бо Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю. Зеленський заявив, що Україні підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять в наш бік ракети. Зрештою домовилися про те, що делегації зустрінуться на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип’ять. Перемовини мали розпочатися близько 17, потім їх відклали, бо наша делегація змінила маршрут. Очікується, що вони відбудуться ближче до ранку 28 лютого.

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Топ коментарі

  • GEPUR RETAIL
    Утричком ********* будет уже не до войны, не до крыма, не до дыры ...
    Эй ****** Донецкие!
    **** Вы будете щавтра умолять вас принять обратно !
    Вы будете жрать паспорта этой ***** страны но мы вас не постим никогда вы быдлом и ордой так и останетесь !
    У рашки нет денег - Вобще !!! 0
    Ноль ****** ! Ноль ! Читайте по губам суки - Ноль !!!
    Кому вы ***** нужны теперь тряпки обоссаные !

    Україна понад усе !
    Україна за 4 дня ********* "велику та непереможну" ...
    Ору !
    Сосите теперь собственный ***!

    Слава Україні !
    Героям Слава !
  • Cinichny Bandera
  • ladyar
    Шановні українці!
    Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

    Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
    Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
    Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

    Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

    "Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

    "Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

    Ось, ці слова підкреслю особливо: "і ви будете відповідати за скоєне".

    ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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