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Понад 2700 людей затримані в Росії 27 лютого на акціях проти війни з Україною

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Понад 2700 людей затримані в Росії 27 лютого на акціях проти війни з Україною
У багатьох містах Росії продовжуються акції проти воєнних дій на території України.

Російське громадське об’єднання ОВД-Инфо публікує списки затриманих на заходах 27 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на початок 28 лютого затримано вже понад 2768 людей у 52 містах.

Зокрема 1260 затриманих на акціях у Москві, принаймні 1026 - у Санкт-Петербурзі. Є затримані на акціях в окупованому Криму, та прикордонних Бєлгороді та Ростові-на-Дону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Страна, несущая мир, сажает за НЕподдержку войны
  • Yngwar c5318f9a
    Да. Они вышли за Хургаду, iPhone, курс рубля и прочее. Где они были 4 дня? СССР развалился только потому что их родителям в Москве хотелось видиков, мальборо и варенок. У россиян что-то с мозгом и апеллировать к таким категориям как свобода, совесть, достоинство совершенно бессмысленно.
  • Alex Tom
    Раби.
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