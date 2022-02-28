Фон дер Ляєн: згодом Україна має вступити до ЄС, вона - одна з нас
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйнен заявляє, що "згодом Україна має вступити до ЄС".
Про це вона сказала в інтерв'ю Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції українського ринку на єдиний ринок ЄС. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці, інших областях. Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її в європейській сім'ї", – сказала фон дер Ляєн.