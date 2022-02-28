Декілька штатів у США відмовилися від продажу російської горілки, - ЗМІ

Кілька штатів США вирішили зняти з продажу російську горілку на знак протесту проти нападу РФ на Україну.

Про це повідомляють американські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Губернатор штату Огайо Майк Девайн доручив міністерству торгівлі свого штату "припинити як купівлю, так і продаж усієї горілки, виробленої компанією "Російський стандарт"".

Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну також підписав наказ "про видалення спиртних напоїв російського виробництва та російських брендів з наших магазинів спиртних напоїв та вин до подальшого повідомлення".

"Нью-Гемпшир підтримує народ України у його боротьбі за свободу", - зазначив Сунуну.

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Губернатор штату Юта Спенсер Кокс також видав розпорядження, що обмежує продаж продукції російського виробництва.

Серед інших губернатор Техасу Грег Ебботт попросив роздрібних торговців у своєму штаті прибрати російські товари з полиць магазинів, заявивши, що "Техас підтримує Україну".