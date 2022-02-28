Декілька штатів у США відмовилися від продажу російської горілки, - ЗМІ
Про це повідомляють американські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Губернатор штату Огайо Майк Девайн доручив міністерству торгівлі свого штату "припинити як купівлю, так і продаж усієї горілки, виробленої компанією "Російський стандарт"".
Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну також підписав наказ "про видалення спиртних напоїв російського виробництва та російських брендів з наших магазинів спиртних напоїв та вин до подальшого повідомлення".
"Нью-Гемпшир підтримує народ України у його боротьбі за свободу", - зазначив Сунуну.
Губернатор штату Юта Спенсер Кокс також видав розпорядження, що обмежує продаж продукції російського виробництва.
Серед інших губернатор Техасу Грег Ебботт попросив роздрібних торговців у своєму штаті прибрати російські товари з полиць магазинів, заявивши, що "Техас підтримує Україну".