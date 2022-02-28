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Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос

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Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос
Кіпр слідує за рішенням Евросоюзу і закрив повітряний простір для російських літаків.

Про це повідомив у твітері міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.

Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос 01

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Нагадаємо, 27 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.

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Топ коментарі

  • M M 99e94582
    Их посол израильский осудил за нацизм?😆
  • Nestor Nen
    Зараз побачив відео з мітингу в підтримку України з Ізраїля,це винос мозку- скандують "Слава Україні, героям слава". В Ізраїлі, Карл ,путлєр точно всіх переграв,навіть євреї в шоці 🤣
  • Nestor Nen
    Там пару днів дають щоб туристи вернулись, щоб цих придурків на надувних матрацах з моря не виловлювати.
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