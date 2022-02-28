Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос

Кіпр слідує за рішенням Евросоюзу і закрив повітряний простір для російських літаків.

Про це повідомив у твітері міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.

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Нагадаємо, 27 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.