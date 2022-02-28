Новини

Казахстан не відправлятиме військових до України, - Міноборони

13 79039
Казахстан не відправлятиме військових до України, - Міноборони
Міноборони Казахстану спростувало інформацію про відправку казахстанських військовослужбовців до України та запевнило, що такий запит до відомства не надходив.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розповсюджувана в соціальних мережах інформація щодо нібито направлення казахстанських військовослужбовців в Україну не відповідає дійсності. Запит про направлення казахстанських військовослужбовців в Україну або будь-яку іншу країну не надходив, відповідно, і не розглядається", - йдеться в офіційному коментарі оборонного відомства, який воно оприлюднило в ніч на понеділок.

У Міноборони зазначили, що заходи щодо підвищення боєготовності та бойової підготовки Збройних сил Казахстану, пов'язані з переміщенням, навчанням, тренуванням особового складу, проводяться у плановому порядку.

Читайте: Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News

"Тим часом повідомляємо, що у напрямку із Західного Казахстану до південної частини країни з 25 лютого по 3 березня поточного року здійснюється планове переміщення військової техніки залізничним транспортом для проведення ремонтних робіт", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, у зазначений період з Алматинської області направлено військову автомобільну техніку для укомплектування військової частини Актауського гарнізону, додали у відомстві.

Також читайте: Питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть, направлення сил ОДКБ на схід України неможливе, - глава МЗС країни Тлеуберді

Топ коментарі

  • GEPUR RETAIL
    ***** я дивився телеканал дождь, там думають що загиблих кацапів 500 і то вони в **** (дословно "катастрофа для самой сильной армии в мире" ... Там явно не в собі чудікі ...) , і в них коліна трусяться від страху ...
    Довбойоби - 5000 !!!

    *** кто сунеться тепер до Ненької !

    Слава Україні !
    Героям Слава !
  • Инь Янь f32f1b38
    Ага так ми і повірили, бульбафюрер он клявся що жодної ракети не буде
  • Василий СПРУТ
    Чем больше их сдохнет тем меньше будет желающих стать у нас перегноем
    Нужно максимально выкладывать убийц уничтоженных в сеть . Отрезвляет на раз
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини