ЦВК Білорусі твердить, що зміни до Конституції на референдумі підтримали понад 65% виборців
Про це повідомив у прямому ефірі голова ЦВК Ігор Карпенко в ніч на понеділок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За ухвалення змін та доповнень до Конституції Республіки Білорусь проголосувало 65,16% учасників референдуму від внесених до списків для голосування", - заявив голова ЦВК.
За його словами, проти ухвалення поправок проголосували 10,07% виборців.
У ЦВК уточнили також явку на референдумі – 78,63% від облікового складу.
У неділю відбувся основний етап голосування. З 22 до 26 лютого відбулося дострокове голосування, явка на якому склала 42,93% виборців. Підсумкове засідання ЦВК заплановане на 3 березня.
На референдум було винесено одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".
У новій Конституції пропонується підвищити віковий ценз для обрання на пост президента – з 35 до 40 років, а також час постійного проживання у Білорусі – з 10 до 20 років.
Одна й та сама особа може бути президентом не більше двох термінів. Також пропонується закріпити у Конституції недоторканність глави держави. Президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням президентських повноважень. Він стає довічним членом верхньої палати парламенту - Ради республіки.